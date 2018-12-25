Трамп: верить в Санту в 7 лет как-то странно

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Католики и протестанты 25 декабря отметили Рождество, а лидер США Дональд Трамп с супругой Меланией провели традиционный телефонный разговор с детьми, передает телеканал Russia Today.

Один из звонивших мальчиков рассказал, что все еще верит в существование Санта-Клауса, а Трамп отметил, что "в семилетнем возрасте это как-то странно".

"Ведь семь лет — это уже крайний срок для такого, не так ли?" – спросил президент.

В свою очередь первая леди не пыталась поколебать веру детей в рождественские чудеса, она говорила звонившим, что Санта сейчас в пустыне Сахара или летит над Марокко и будет у ребенка в гостях к утру. Позднее она написала в Twitter, что помогать детям, где находится зимний волшебник стало одной из ее любимых традиций.