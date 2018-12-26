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В Узбекистан вернут вытрезвители

© Flickr/ houstondwiPhotos mp
Общество
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Учреждения для временной изоляции и реабилитации лиц в состоянии острого алкогольного опьянения могут появиться в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил постановление о возрождении так называемых вытрезвителей.

Такие заведения активно работали в советское время, а теперь организации для "создания дополнительных условий временной изоляции и реабилитации лиц, находящихся в состоянии острого алкогольного опьянения", могут снова появиться в 2019 году.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Учреждения будет контролировать Минздрав, планируется выделить отдельные помещения в каждом районном или городском учреждении здравоохранения.

Авторов документа, который должен быть готов к маю следующего года, просят учесть ряд обстоятельств. Речь не идет о людях, которые нуждаются в медицинской помощи, но, с другой стороны, пьяные редко попадают в поле зрения полиции, так как не всегда нарушают общественный порядок или закон.

В Узбекистане ведут активную борьбу с пьянством. На прошлой неделе появилось еще одно постановление президента об ограничении по употреблению алкоголя и табака.

Теги:
Узбекистан, закон, алкоголь



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