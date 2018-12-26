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Инвалидная коляска

В Самарканде с Новым годом поздравили людей с ограниченными возможностями

© Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
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Хоким Фуркат Рахимов передал 20 инвалидам бесплатные коляски, благотворительная акция проходит и в других городах Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Самарканде хоким Фуркат Рахимов поздравил с наступающим Новым годом людей с ограниченными возможностями – государство дарит 20 инвалидам коляски, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Акция проводится по поручению президента Шавката Мирзиёева, при этом она проходит и в других городах Узбекистана.

Пустая инвалидная коляска
© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистане помогут родственникам инвалидов и престарелых

Кроме того, 145 человек получили протезно-ортопедические средства, другим нуждающимся вручили слуховые аппараты, ходунки, костыли и трости.

В Узбекистане проводят активную социальную политику, самое пристальное внимание уделяется помощи уязвимым слоям населения. В конце октября депутаты Олий Мажлиса приняли поправки к закону, предусматривающие освобождение от работы для людей, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью.

Теги:
Самарканд, Новый год, Инвалиды



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