Праздник без национальности: как мигранты в Петербурге встречают Новый год

Sputnik Узбекистан пообщался с проживающими в Северной столице России выходцами из Центральной Азии и узнал, как они готовятся встречать 2019 год.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Новый год не за горами, и готовятся к нему не только россияне, но и проживающие в стране выходцы из центральноазиатских республик — Узбекистана и Таджикистана. Sputnik выяснил, как и где они отмечают эту главную ночь в году, что подают на стол и какие подарки предпочитают дарить родным.

Новый год и Навруз — одно другому не мешает

У иранских и тюркских народов есть свой аналог Нового года, который празднуют 21 марта. Однако, как рассказал Sputnik проживающий в Петербурге студент Бобомурод Курбанов, это совершенно разные события – как с исторической точки зрения, так и по смысловой нагрузке.

"Новый год в Узбекистане, как и почти на всей территории постсоветского пространства, отмечается как семейный праздник. А поскольку все обычаи сформировались в Советском Союзе, то, по большому счету, торжества везде одинаковые", — пояснил Бобомурод.

© Foto : Из личного архива Бобомурода Курбанова Бобомурод Курбанов

Мигранты из стран Центральной Азии отмечают обе даты, каждую по-особому.

"Навруз — это праздник Весны, а Новый год — своего рода вершина Зимы! И ничто таджикам не мешает так же ярко и весело проводить новогоднюю ночь, как день весеннего равноденствия. Как и в России, мы готовим оливье, закупаемся мандаринами, украшаем квартиру, создавая праздничное настроение. Ну и подарки, как же без них", — рассказала Sputnik студентка из Таджикистана Ганджина Каримова.

© Foto : Из личного архива Ганджины Каримовой Ганджина Каримова

Со студентами согласились и трудовые мигранты. По словам отделочника из Узбекистана Марата Шорахимова, одно другому не мешает: Навруз — это любимый национальный праздник, а Новый год, тем более в России, — общее торжество в кругу близких или друзей.

В свою очередь Бегали Мирзаходжиев, который придерживается строгих религиозных правил, уверен, в Узбекистане чересчур много праздников, которые можно считать Новым годом, и это не очень хорошо.

"Тридцать первое декабря — Новый год по календарю, 21 марта — Навруз, а есть еще исламский новый год 1 мухаррама (эта дата меняется каждый год. — Ред.) Так и День независимости можно приравнять к подобной дате. Китайского Нового года только не хватает", — говорит Бегали, добавив, что ни Новый год, ни Навруз лично он не празднует из-за религиозных убеждений.

Где празднуют Новый год мигранты из ЦА

Большинство студентов и трудовых мигрантов предпочитают встречать Новый год не на родине, а в Санкт-Петербурге, здесь же покупают подарки. Причем чаще всего это касается не только петербуржцев, но и людей, живущих в других городах.

Sputnik Что нам готовит Год Свиньи

"Я всегда покупаю подарки в России — в Сургуте, где и живу. Каждый год дарю их, прежде всего, сыну, к празднику уже закупил все. Я давно воспринимаю Россию как родную", — признался уроженец Таджикистана Хабиб Пиров.

Студентка из Узбекистана Регина Орзиева рассказала, что она и ее знакомые чаще покупают презенты к празднику в России, потому что узбекистанцам интереснее иностранные подарки.

© Foto : Из личного архива Регины Орзиевой Регина Орзиева

"Новый год тоже встречаю здесь, в России — цены на билеты в праздничные даты порой непомерно высокие", — сетует она.

Таджикистанка Ганджина Каримова в свою очередь добавила, что подарками закупается в Северной столице России, поскольку зимой не ездит на родину.

"Тут довольно широкий выбор — можно найти много интересных и необычных вещиц. Но порой хочется подарить что-то национальное: сервиз или одежду, например. В Таджикистане, конечно, это все гораздо дешевле, чем в Петербурге", — заметила Ганджина.

Вот и в этот раз ночь с 31 декабря на 1 января она проведет на невских берегах, хотя иногда ей хочется встретить этот семейный праздник на родине, в большой компании родственников.

Узбекистанец Бегали Мирзаходжиев хоть и не в первый раз празднует Новый год в России, подарки обычно никому не дарит.

© Foto : Из личного архива Бегали Мирзаходжиева Бегали Мирзаходжиев

"На Новый год не покупаю, но могу подарить по другой причине, не в качестве поздравления. Я стараюсь баловать презентами своих близких в течение года. Я уже лет восемь не отмечаю Новый год, так что мои родные привыкли уже", — пояснил Бегали.

Новый год – трезвый стол и единение народов

Пожалуй, главным отличием празднования Нового года у выходцев из центральноазиатских стран стоит назвать практически полное отсутствие алкоголя на столе. Одни не употребляют крепких напитков исходя из национальных традиций, другим не позволяют их религиозные взгляды.

А вот подарки любят все, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

"Подарки, прежде всего для детей, — конфетные наборы или игрушки. Да и в целом праздник не теряет своей актуальности, ведь благодаря ему взрослые, оставив все дела, готовы уделить чуть больше внимания своему ребенку, чтобы подарить ему сказку", — пояснил студент Бобомурод Курбанов.

Глубоко религиозный Бегали Мирзаходжиев к Новому году относится настороженно, заметив, что все чаще после бурных гуляний на улицах бывают беспорядки. Излишнее употребление алкоголя и постоянные происшествия из-за пиротехники также не добавляют ему энтузиазма.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Сказочные фото предновогоднего Ташкента 17

"Думаю, меня в этой ситуации поддержат только те, кто близок к религии и выступает за здоровый образ жизни", — резюмировал он.

Однако у большинства приезжих из Центральной Азии Новый год вызывает только позитивные эмоции.

"Как правило, если мигранты всей семьей живут в Петербурге, то они встречают бой курантов в кругу близких, а после молодежь выходит гулять по городу", — рассказала таджикская студентка Ганджина Каримова.

Студент Бобомурод чаще проводит праздник дома с семьей, а на каникулах выбирается в город погулять с друзьями. По его словам, в Новый год никто не делает различий по национальностям — совершенно неважно, русский ты, узбек или армянин. Этот праздник отмечают с теми, кто оказался рядом — на площади, на улице, в метро и так далее.

© Sputnik / Ростислав Кошелев Восточная не сказка, а быль: как живется узбекистанцам на берегах Невы

Впрочем, есть и те, кому торжества на родине кажутся более масштабными. Так, житель Сургута Хабиб Пиров считает, что в его родном Душанбе сейчас новогодняя ночь выглядит зрелищнее и веселее, чем в российской провинции.

В любом случае, где бы ни застал вас бой курантов – в кругу близких в родной деревне или кишлаке, или на Дворцовой площади Петербурга – главное - это хорошее настроение и добродушная компания.