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Президент подарит детям новогодние подарки

Новогодние сюрпризы: что президент подарил узбекистанским детям

"Народное слово"
Общество
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Их вручат в торжественной обстановке 29-30 декабря во время проведения главной елки страны.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik.  Шавкат Мирзиёев передал 11 тысячам воспитанников домов милосердия подарки к Новому году, сообщает портал "Народное слово".

В столице сюрпризы приготовлены для тысячи детей, в Сырдарьинской и Джизакской областях – по 304 и 344 подарка соответственно, в Каракалпакстан – около 7 тысяч. В каждом комплекте – по 11 наименований предметов, полезных для учебы, и 17 видов сладостей.

Новогодние подарки от президента
"Народное слово"
Новогодние подарки от президента

Кроме того, для ребят готовят веселые представления на новогодние темы с зажигательными танцами и увлекательными сюжетами.

В Ташкенте и по всему Узбекистану уже начались мероприятия, приуроченные к главному зимнему празднику. В середине декабря на улицы столицы вышли сотни Корбобо, город украшен яркими огнями и елками, московский театр проводит благотворительные спектакли.

Теги:
Узбекистан, президент, подарки, Новый год



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