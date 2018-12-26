После пятилетнего перерыва открылся пункт пропуска на границе с Кыргызстаном

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Пункт пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном "Ак-Таш" – "Бирлишкен" в Ошской области возобновил работу после более пяти лет простоя, сообщает Отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.
Договоренность о возобновлении была достигнута 18 декабря в ходе переговоров премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева c премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в рамках второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана.
Пункт пропуска "Ак-Таш" находится на кыргызско-узбекском участке государственной границы и соединяет анклав Барак с Кара-Сууйским районом Ошской области. Он временно прекратил пропуск жителей кыргызского села Барак весной 2013 года.
Ранее жители Барака были вынуждены пересекать государственную границу, чтобы попасть на основную территорию Кыргызстана, через КПП "Кызыл-Кия-автодорожный", им нужно было преодолеть порядка 150 км. До Оша приходилось ехать порядка 300 км. Для проезда на основную территорию страны через пункт пропуска "Ак-Таш" необходимо будет преодолеть чуть более километра.
Пункты пропуска будут функционировать ежедневно с 9 до 19 часов. В случае возникновения экстренных ситуаций пропуск граждан будет осуществляться круглосуточно.