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Пограничник на смотровой вышке. Граница Кыргызстана

После пятилетнего перерыва открылся пункт пропуска на границе с Кыргызстаном

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Пункт пропуска "Ак-Таш", находящийся на кыргызско-узбекском участке государственной границы, временно прекратил пропуск жителей кыргызского села Барак весной 2013 года.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Пункт пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном "Ак-Таш" – "Бирлишкен" в Ошской области возобновил работу после более пяти лет простоя, сообщает Отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

Договоренность о возобновлении была достигнута 18 декабря в ходе переговоров премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева c премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в рамках второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана.

Пункт пропуска "Ак-Таш" находится на кыргызско-узбекском участке государственной границы и соединяет анклав Барак с Кара-Сууйским районом Ошской области. Он временно прекратил пропуск жителей кыргызского села Барак весной 2013 года.

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов во время визита в Кыргызстан
© Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики
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По договоренности с узбекской стороной с 2013 по 2015 годы продолжалась продолжалась поставка в село продуктов питания, медицинских препаратов, ГСМ, семян, удобрений и другого.

Ранее жители Барака были вынуждены пересекать государственную границу, чтобы попасть на основную территорию Кыргызстана, через КПП "Кызыл-Кия-автодорожный", им нужно было преодолеть порядка 150 км. До Оша приходилось ехать порядка 300 км. Для проезда на основную территорию страны через пункт пропуска "Ак-Таш" необходимо будет преодолеть чуть более километра.

Пункты пропуска будут функционировать ежедневно с 9 до 19 часов. В случае возникновения экстренных ситуаций пропуск граждан будет осуществляться круглосуточно.




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