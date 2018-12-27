Минобороны объявило конкурс патриотического селфи ко Дню защитников Родины

Фотографии должны выражать нравственные и политические принципы и любовь к Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Министерство обороны Узбекистана объявило о конкурсе на лучшее патриотическое селфи, сообщает пресс-служба.

Принять участие смогут все желающие, фотографии должны выражать любовь к Узбекистану, политические и нравственные принципы, преданность родине и гордость за прошлое страны, стремление защищать ее интересы.

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При этом фотографирование на фоне военной техники и воинских частей не приветствуется.

Участников просят направлять работы по адресу: Ташкент, улица Мирзо Улугбека, дом 100 с пометкой "Главное управление воспитательной и идеологической работы" либо в Telegram-канал на номер (+99897) 743-32-73.

Фотография должна иметь размер 20х30 см и качество не менее менее 4 мегапикселей, а также формат JPEG.

Кроме того, участников просят приложить свои фотографии размером 3x4, копию паспорта с указанием места прописки и краткую автобиографию. Победитель будет известен в канун 14 января, он получит ценный приз.