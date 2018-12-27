Кого в России могут сократить с работы в 2019 году

По данным Минтруда, тенденция коснется финансовой и банковской сфер, транспорта, производства вычислительной техники и электрооборудования.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В Министерстве труда России рассказали, работников каких сфер могут в 2019 году коснуться сокращения, сообщает РИА Новости.

Специалисты опросили 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек. Они сделали вывод, что тенденция может коснуться 30,5 тысячи сотрудников финансовой и банковской сфер, 27 тысяч транспортников, 16,6 тысячи человек, которые трудятся на производствах электрооборудования, вычислительной и измерительной техники.

Всего остаться без работы в следующем году рискуют 230,8 тысячи граждан России, большинство из них – в Москве и Санкт-Петербурге.

Прогнозы основываются не только на конкретных фактах увольнения, но и планах работодателей расторгнуть договор или перевести сотрудника в режим неполного рабочего времени.

При этом в ведомстве отмечают, что говорить о предновогодних сокращениях крайне некорректно, так как увольнения происходят в любое время года.