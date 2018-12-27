Дома или в гостях? Где и с кем узбекистанцы собираются встречать Новый год

В опросе компании HeadHunter о новогодних праздниках и желанных подарках приняли участие 533 респондента из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Большинство узбекистанцев планируют отметить Новый год дома в кругу семьи, свидетельствуют данные опроса компании HeadHunter.

Встречать праздник в кругу семьи планируют 80% опрошенных узбекистанцев, еще 9% пойдут в гости к родственникам или друзьям, по 3% респондентов в новогоднюю ночь будут работать или находиться в другой стране, а 4% пока не определились с планами.

Участники опроса могли предложить и свои варианты ответа, среди них встречались "учусь в другой стране" и "не буду отмечать".

© Группа компаний HeadHunter Опрос "Где Вы собираетесь встречать Новый год?"

Сколько потратят

На новогодние подарки свыше трети опрошенных (38%) собираются потратить более 450 тысяч сумов, еще чуть менее трети (28%) хотят уложиться в 450 тысяч сумов. До 100 тысяч сумов согласны выложить 18% респондентов, еще 11% не собираются тратиться на новогодние подарки. Кто-то добавил, что сумма будет зависеть от праздничных цен, а некоторым не жалко потратить на праздничные сюрпризы и миллион сумов.

Каких подарков ждут

© Sputnik / Владимир Астапкович Как встречают Новый год лидеры стран Центральной Азии

Чему радуются

© Группа компаний HeadHunter Опрос "Кто или что создает предпраздничное настроение?"

Почти треть опрошенных (27%) респондентов хотели бы получить в подарок гаджеты, еще 26% - деньги, 16% порадовали бы оздоровительные услуги (посещение массажного салона или SPA). Сертификаты в различные магазины стали бы отличным подарком для 14% участников опроса, а для 9% - ювелирные украшения. Среди своих вариантов желанных подарков встречались автомобиль, интересная книга, билет на концерт, путешествие. Многие хотели бы получить нематериальные подарки: найти новую работу или любовь своей жизни, а также здоровье и счастье для близких. Для некоторых респондентов самый желанный подарок должен быть сюрпризом.

Более половины респондентов (54%) отметили, что праздничное настроение у них создает окружение, родственники и друзья. Еще 21% опрошенных чувствуют приближение Нового года, когда видят праздничное убранство. Для 11% новогоднее настроение создают коллеги на работе. Новогодним распродажам в магазинах радуются 9% респондентов. В качестве своих вариантов ответа на вопрос "Кто или что создает предпраздничное настроение?" узбекистанцы предлагали "новогодние хлопоты, покупка подарков", "дети", "новогодняя елка и снег", "реклама от Coca-cola".