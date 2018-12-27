Дома или в гостях? Где и с кем узбекистанцы собираются встречать Новый год

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Большинство узбекистанцев планируют отметить Новый год дома в кругу семьи, свидетельствуют данные опроса компании HeadHunter.
Встречать праздник в кругу семьи планируют 80% опрошенных узбекистанцев, еще 9% пойдут в гости к родственникам или друзьям, по 3% респондентов в новогоднюю ночь будут работать или находиться в другой стране, а 4% пока не определились с планами.
Участники опроса могли предложить и свои варианты ответа, среди них встречались "учусь в другой стране" и "не буду отмечать".
Сколько потратят
На новогодние подарки свыше трети опрошенных (38%) собираются потратить более 450 тысяч сумов, еще чуть менее трети (28%) хотят уложиться в 450 тысяч сумов. До 100 тысяч сумов согласны выложить 18% респондентов, еще 11% не собираются тратиться на новогодние подарки. Кто-то добавил, что сумма будет зависеть от праздничных цен, а некоторым не жалко потратить на праздничные сюрпризы и миллион сумов.
Каких подарков ждут
Чему радуются
Более половины респондентов (54%) отметили, что праздничное настроение у них создает окружение, родственники и друзья. Еще 21% опрошенных чувствуют приближение Нового года, когда видят праздничное убранство. Для 11% новогоднее настроение создают коллеги на работе. Новогодним распродажам в магазинах радуются 9% респондентов. В качестве своих вариантов ответа на вопрос "Кто или что создает предпраздничное настроение?" узбекистанцы предлагали "новогодние хлопоты, покупка подарков", "дети", "новогодняя елка и снег", "реклама от Coca-cola".