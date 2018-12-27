Узбекистан ратифицировал Конституцию Международной организации по миграции

Очередная сессия Совета агентства Организации Объединенных Наций, которая состоялась в ноябре, проголосовала за поддержку заявки республики на вступление в Международную организацию по миграции (МОМ) в качестве страны-члена.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации Конституции Международной организации по миграции (Брюссель, 19 октября 1953 года)".

Международная организация по миграции основана в 1951 году по причине необходимости оказания миграционных услуг на международном уровне для упорядочения миграционных потоков по всему миру. В Конституции МОМ провозглашены цели функции этой организации.

© Sputnik / Валерий Мельников Сколько граждан Узбекистан планирует трудоустроить за рубежом в 2019 году

В их числе — осуществление мер по организационному перемещению мигрантов, для которых существующие возможности являются недостаточными или которые не смогли бы перемещаться без специальной помощи, а также обеспечение площадки для государств, международных и других организаций для обмена мнениями и опытом.

Ранее сообщалось, что Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в 2019 году планирует трудоустроить за рубежом более 200 тысяч граждан республики, проект постановления опубликован на портале СОВАЗ. В 2018 году власти республики собирались организованно трудоустроить в других странах 52 тысячи человек.

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