Узбекистан ратифицировал Конституцию Международной организации по миграции

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации Конституции Международной организации по миграции (Брюссель, 19 октября 1953 года)".
Международная организация по миграции основана в 1951 году по причине необходимости оказания миграционных услуг на международном уровне для упорядочения миграционных потоков по всему миру. В Конституции МОМ провозглашены цели функции этой организации.
Ранее сообщалось, что Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в 2019 году планирует трудоустроить за рубежом более 200 тысяч граждан республики, проект постановления опубликован на портале СОВАЗ. В 2018 году власти республики собирались организованно трудоустроить в других странах 52 тысячи человек.
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