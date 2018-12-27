20:16 27 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Военнослужащие ВС Узбекистана в костюмах Деда Мороза

Военный оркестр Узбекистана променял форму на красные шубы

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
Получить короткую ссылку
139 0 0

Накануне Нового года жители и гости Ташкента могут бесплатно послушать выступления военных музыкантов.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Центральный военный оркестр Министерства обороны Узбекистана сыграет праздничные концерты  для жителей и гостей Ташкента, сообщает пресс-служба Минобороны.

В честь приближающихся праздников военные музыканты выступали не в привычной форме, а в костюмах Дедов Морозов.

Новогодний Ташкент
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Новогоднее настроение на улицах Ташкента: столица к празднику готова
Первый концерт состоялся 27 декабря возле главной новогодней елки, расположенной у Дворца творчества молодежи по улице Мустакиллик. Следующий состоится 28 декабря в 15:00 у торгового центра "Экобозор" по улице Мирзо Улугбека.

Еще одно выступление запланировано 29 декабря в 15:00 около торгово-развлекательного комплекса "Компас" на массиве Куйлюк.

Пассажиры Ташкентского метрополитена смогут послушать военных музыкантов 30 декабря с 15:00 до 18:00.

В последний день 2018 года, 31 декабря, оркестр вновь выступит возле главной новогодней елки, начало в 10:00. Возле елки также каждый день с 19:00 до 20:00 часов до 3 января 2019 года можно будет увидеть новогоднее представление.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Обид Асомов
Невосполнимые утраты 2018 года
Новогодний Ташкент
Новогоднее настроение на улицах Ташкента: столица к празднику готова
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054