Военный оркестр Узбекистана променял форму на красные шубы

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Центральный военный оркестр Министерства обороны Узбекистана сыграет праздничные концерты для жителей и гостей Ташкента, сообщает пресс-служба Минобороны.
В честь приближающихся праздников военные музыканты выступали не в привычной форме, а в костюмах Дедов Морозов.
Еще одно выступление запланировано 29 декабря в 15:00 около торгово-развлекательного комплекса "Компас" на массиве Куйлюк.
Пассажиры Ташкентского метрополитена смогут послушать военных музыкантов 30 декабря с 15:00 до 18:00.
В последний день 2018 года, 31 декабря, оркестр вновь выступит возле главной новогодней елки, начало в 10:00. Возле елки также каждый день с 19:00 до 20:00 часов до 3 января 2019 года можно будет увидеть новогоднее представление.