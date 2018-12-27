Военный оркестр Узбекистана променял форму на красные шубы

Накануне Нового года жители и гости Ташкента могут бесплатно послушать выступления военных музыкантов.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Центральный военный оркестр Министерства обороны Узбекистана сыграет праздничные концерты для жителей и гостей Ташкента, сообщает пресс-служба Минобороны.

В честь приближающихся праздников военные музыканты выступали не в привычной форме, а в костюмах Дедов Морозов.

Первый концерт состоялся 27 декабря возле главной новогодней елки, расположенной у Дворца творчества молодежи по улице Мустакиллик. Следующий состоится 28 декабря в 15:00 у торгового центра "Экобозор" по улице Мирзо Улугбека.

Еще одно выступление запланировано 29 декабря в 15:00 около торгово-развлекательного комплекса "Компас" на массиве Куйлюк.

Пассажиры Ташкентского метрополитена смогут послушать военных музыкантов 30 декабря с 15:00 до 18:00.

В последний день 2018 года, 31 декабря, оркестр вновь выступит возле главной новогодней елки, начало в 10:00. Возле елки также каждый день с 19:00 до 20:00 часов до 3 января 2019 года можно будет увидеть новогоднее представление.