Лепешки и самса размером с орех: разработан стандарт "узбекского завтрака"

После согласования со Всемирной ассоциацией кулинарных союзов (ВАКС) стандарт будет рекомендован всем отелям хостелам и гостевым домам Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Ассоциация поваров Узбекистана совместно с Госкомтуризма решили сделать гастрономическим брендом не только плов, но и традиционный узбекский завтрак, презентация которого прошла накануне в Ташкенте.

Для узбекского завтрака создан стандарт по принципу английского французского или турецкого завтрака, сообщает NUZ.UZ.

"Турецкий завтрак – это много видов сыра, оливки и маслины и десерты, английский завтрак бекон, колбаска, яйца, чай или кофе. Это уже давно сложившиеся бренды. В нашей стране тоже есть традиционные завтраки. Мы подумали, почему бы и нам не создать свой стандарт под названием "узбекский завтрак", - рассказал председатель Ассоциации поваров Узбекистана Акбар Умаров.

Базой узбекского завтрака остались чай, лепешки, каймак, сухофрукты и орешки. В стандарт также включили несколько видов самсы, чучвары и катламы. Порции специально сделали маленькими. Самсу рекомендовано лепить величиной с орех. Катлама с мясом либо с зеленью также нарезана на небольшие кусочки.

NUZ.UZ Разработан стандарт "узбекский завтрак"

Помимо каймака в рекомендованный набор молочных продуктов вошла сузьма, домашний сыр, сливочное масло, творог и дурда. На утреннем столе будут также горячие каши – ширгуруч (рисовая каша), шир ковок (рисовая каша с тыквой – по сезону) и сутли атала (молочное блюдо с добавлением муки). Включили в стандарт и национальные сладости – халву, пашмак, холвайтар, мед, сумалак и несколько видов варенья.

На завтрак также будут также подавать сезонные фрукты, овощи и зелень. Осенью – это помидоры, огурцы, хурма, гранат, дыни, арбузы. Летом – персики, абрикосы, черешня и т.д. В числе напитков – традиционный ширчой, зеленый и черный чай, фруктовые шарбаты.

NUZ.UZ Разработан стандарт "узбекский завтрак"

Узбекский завтрак будут подавать исключительно в национальной посуде.

Скоро стандарт пройдет согласование с Всемирной ассоциацией кулинарных союзов (ВАКС) и далее будет рекомендован всем отелям хостелам и гостевым домам Узбекистана. Однако у туристов будет выбор: континентальный завтрак или национальный.