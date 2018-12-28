В Узбекистане откроют новый телеканал

Телеканал "История Узбекистана" будет создан в составе Национальной телерадиокомпании.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Узбекистане учредят новый телеканал "История Узбекистана", передает пресс-служба узбекского лидера.

Глава республики Шавкат Мирзиёев отметил необходимость глубокого изучения древней и богатой истории страны, активизации научно-исследовательской работы в этом направлении.

"Мы должны уделять особое внимание доведению до молодого поколения бесценного наследия наших великих ученых, поэтов и писателей, мыслителей и богословов, подвигов отважных полководцев, укреплению у наших детей патриотизма и национальной гордости", - заявил президент.

Телеканал "История Узбекистана" будет организован в составе Национальной телерадиокомпании с привлечением к подготовке программ научной общественности и творческой интеллигенции.