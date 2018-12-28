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Рождественские привидения, или Как петербуржцев испугали жуткие елки

Фото: соцсети
Общество
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У метро "Приморская" на Васильевском острове в Петербурге появились ужасные елки. Правда, нашлись и те, кому-то они показались забавными.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Елки в Санкт-Петербурге вместо приподнятого новогоднего настроения внушают ужас местным жителям. Пользователи Сети уже начали активно делиться фотографиями "красавиц".

Коммунальные службы Северной столицы запаковали несколько десятков молодых елок на Васильевском острове в мешки, защищающие деревья от холодов.

Творческие граждане увидели в зеленых красавицах сходство с привидениями и пририсовали на материале пару черных точек, похожих на глаза.

В комментариях под фото жители Питера сразу стали соревноваться в остроумии, сравнивая елочки то с привидениями, то с участниками Ку-клукс-клана - ультраправой организации в США.




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