Рождественские привидения, или Как петербуржцев испугали жуткие елки

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Елки в Санкт-Петербурге вместо приподнятого новогоднего настроения внушают ужас местным жителям. Пользователи Сети уже начали активно делиться фотографиями "красавиц".
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Только сейчас обратил внимание, когда проходил мимо, на собрание Ку-клукс-клана у метро Приморская... :) #lol
Коммунальные службы Северной столицы запаковали несколько десятков молодых елок на Васильевском острове в мешки, защищающие деревья от холодов.
Творческие граждане увидели в зеленых красавицах сходство с привидениями и пририсовали на материале пару черных точек, похожих на глаза.
В комментариях под фото жители Питера сразу стали соревноваться в остроумии, сравнивая елочки то с привидениями, то с участниками Ку-клукс-клана - ультраправой организации в США.
привидения)))))00))0 pic.twitter.com/HxOsXBDPir— Artem Stakhiev (@st_tema) 27 декабря 2018 г.