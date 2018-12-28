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Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена

Когда сдадут в эксплуатацию Сергелийскую линию ташкентского метро

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Общая протяженность линии составит 7,1 километра, она будет надземной.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена идет по графику, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари". 

Общая протяженность линии составит 7,1 километра. Согласно основному проекту, разработанному АО "Боштранслойиҳа", на линии будет построено шесть станций. Для удобства пассажиров будут установлены специальные лифты и эскалаторы.

Уникальность Сергелийской линии метро в том, что она будет надземной.

"Эстакадный вид метро – это новшество не только для нашей страны, но и для Центрально-Азиатского региона в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы идут согласно графику, а также в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями. 

Сдача в эксплуатацию новой линии Ташкентского метрополитена планируется к 2020 году.

Как сообщалось ранее, строительство легкого метро в Юнусабадском и Сергелийском районах Ташкента обойдется в 422,3 миллиона долларов. Общая протяженность надземных линий составит 52,1 километра.

 




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