Так быть снегу или нет: Узгидромет – о погоде в новогоднюю ночь

Люди обычно связывают новогодние праздники со снежной и морозной погодой. Однако жители Узбекистана, как и других южных регионов, встречают Новый год со снегом далеко не всегда.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Согласно статистическим данным, за последние 50 лет в Ташкенте осадки 31 декабря выпадают в среднем один раз в 4-5 лет, а 1 января - один раз в 2-3 года. Однако далеко не всегда эти осадки выпадают в виде снега. А снег непосредственно в новогоднюю ночь бывает еще реже.

Таковы особенности нашего среднеазиатского климата. В последние годы в связи с наблюдающейся во всем мире тенденцией глобального потепления растет число теплых зим и, соответственно, уменьшается доля зимних осадков, выпадающих в виде снега.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Зима близко: Ташкент накрыл сильный снегопад

Корреспондент Sputnik Узбекистан обратился к специалистам Узгидромета с просьбой рассказать, чего ждать узбекистанцам в этом году.

31 декабря по всей территории Узбекистана ожидается сухая и умеренно теплая погода, а в первый день Нового года по республике местами пройдут осадки, но они будут в виде дождя. Ночная температура воздуха будет около ноля градусов, а днем - в пределах 6-9 градусов тепла.

За всю историю метеорологических наблюдений в Ташкенте самой холодной была новогодняя ночь 1889 года – тогда столбики термометров опустились до отметки 28 градусов мороза. В 1991 году температура в Ташкенте опускалась до 13 градусов мороза.

Самыми теплыми были новогодние праздники с 2009 на 2010 и с 2015 на 2016 годы, когда дневная температура 31 декабря и 1 января достигала 18-19 градусов тепла.

А самым снежным за последние годы был первый день нового 2007 года. Снег начался в новогоднюю ночь и продолжался весь день 1 января. Это был самый красивый Новый год за последние 15 лет.

"Бывают годы, когда снег выпадает заранее, и снежный покров сохраняется и на новогодние праздники. В последний раз так было на рубеже 2011-2012 годов. Тогда погода заранее выполнила свои обязательства по созданию новогоднего настроения у жителей Узбекистана", - вспоминают синоптики.

Тенденция увеличения числа теплых зим совсем не исключает отдельные холодные зимы и тем более отдельные холодные периоды в течение нормальных или даже теплых зим. Так что будем надеяться на то, что новогодние праздники в недалеком будущем мы все-таки будем встречать со снегом.