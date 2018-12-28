Ученые нашли применение для иголок новогодних елок

Они предлагают получать из хвои красители и пищевые подсластители.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Европейские ученые предложили новую идею по применению выполнивших свою задачу новогодних и рождественских елок, исследование опубликовано на портале EurekAlert.

Они считают, что деревья можно не отправлять после праздников на свалку, а получать из хвои красители и пищевые подсластители. Технологию разрабатывают в Университете Шеффилда в Великобритании.

Дело в том, что хвоя содержит сложный полимер лигноцеллюлозу. Использовать его в производственных масштабах в качестве источника энергии в биоэнергетике невыгодно, но аспирант кафедры химической и биологической инженерии Синтия Карти в результате анализов нашла новый способ.

При помощи глицерина хвоя разлагается на жидкую и твердую фракции, и жидкая – "биомасло" – содержит уксусную кислоту, фенол и глюкозу.

По мнению авторов научной работы, внедрение технологии будет способствовать уменьшению "углеродного следа" в Великобритании за счет снижения импорта искусственных пластиковых елок и сокращения количества отходов.