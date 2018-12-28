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Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов на улице Богистон Чиланзарского района в Ташкенте

По примеру мегаполисов: Мирзиёев поручил разработать программу реновации

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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По словам главы государства, реновация в Узбекистане начнется с Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Узбекистане необходимо принять программу реновации жилья на основе опыта мировых мегаполисов, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев в послании Олий Мажлису.

"На месте устаревших многоэтажных домов с истекшим сроком эксплуатации нужно строить дома с самыми современными условиями", — сказал он.

Президент подчеркнул, что даже в Ташкенте все еще есть дома без удобств и без канализации. По его словам, программу реновации начнут с Мирзо-Улугбекского района.

"Людей переселять не будем. Люди хотят жить там, где выросли. Мы научились строить 9-11-этажные дома за полгода", — заявил Мирзиёев Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана выступил с ежегодным посланием двум палатам парламента Узбекистана. Впервые с посланием Мирзиёев выступил в декабре 2017 года.




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