Вместо саней: в Ташкенте Деды Морозы и Снегурочки пересядут на велосипеды

Сказочные персонажи будут раздавать фрукты детям на улице.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Ташкенте состоится велозабег новогодних персонажей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Для участия в акции необходимо нарядить свой велосипед.

Организатор акции, Департамент по развитию туризма города Ташкента, советует прихватить с собой яблоки и мандарины, чтобы раздавать фрукты детям.

Ранее сотни Корбобо прошлись по улицам Ташкента, чтобы поздравить жителей города с наступающим Новым годом. Они поздравили маленьких узбекистанцев во всех районах узбекской столицы.