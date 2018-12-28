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Новогодний велозаезд в Ташкенте

Вместо саней: в Ташкенте Деды Морозы и Снегурочки пересядут на велосипеды

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Общество
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Сказочные персонажи будут раздавать фрукты детям на улице.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Ташкенте состоится велозабег новогодних персонажей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Для участия в акции необходимо нарядить свой велосипед.

Организатор акции, Департамент по развитию туризма города Ташкента, советует прихватить с собой яблоки и мандарины, чтобы раздавать фрукты детям.

Ранее сотни Корбобо прошлись по улицам Ташкента, чтобы поздравить жителей города с наступающим Новым годом. Они поздравили маленьких узбекистанцев во всех районах узбекской столицы.

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Теги:
Велосипеды, Ташкент, Узбекистан



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