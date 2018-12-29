Моментальная связь: МИД Узбекистана будет быстрее реагировать на обращения

Граждане республики могут обратиться в ведомство в любой день с 9:00 до 18:00, а вскоре такая возможность появится у проживающих за рубежом.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана запустило единый короткий телефонный номер кол-центра – 1164. Также можно позвонить по городскому номеру +998-71-233-69-46.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, номер имеет 20 каналов.

"Телефон запущен в целях совершенствования работы с гражданами, оказания им оперативной и всесторонней поддержки", - говорится в сообщении.

Кол-центр будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00.

В ближайшее время также планируется установить специальный номер для звонков из-за рубежа, который будет работать круглосуточно.