14:12 29 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Мобильный телефон в руке

Моментальная связь: МИД Узбекистана будет быстрее реагировать на обращения

© Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
92 0 0

Граждане республики могут обратиться в ведомство в любой день с 9:00 до 18:00, а вскоре такая возможность появится у проживающих за рубежом.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана запустило единый короткий телефонный номер кол-центра – 1164. Также можно позвонить по городскому номеру +998-71-233-69-46.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, номер имеет 20 каналов.

"Телефон запущен в целях совершенствования работы с гражданами, оказания им оперативной и всесторонней поддержки", - говорится в сообщении.

Кол-центр будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00.

В ближайшее время также планируется установить специальный номер для звонков из-за рубежа, который будет работать круглосуточно.

Теги:
телефон, МИД Узбекистана, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Обид Асомов
Невосполнимые утраты 2018 года
Самка обезьяны держит на руках мертвого детеныша
Обезьянка-мама не верит в смерть детеныша – это видео заставит вас плакать
Двенадцать дней счастья
Сколько отдыхаем в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054