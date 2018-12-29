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В Фергане жителям вручили ключи от новых квартир

В Фергане более чем 200 семьям вручили ключи от новых квартир

Жахонгир Мирзаматов
Общество
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Один из жителей – мужчина, у которого на днях родилась двойня, он выразил большую благодарность президенту.

ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Ферганской области жителям в преддверии Нового года вручили ключи от новых квартир, это подарок нуждающимся от государства, сообщает пресс-служба хокимията.

Всего жилье получили 200 семей – 105 в Ферганском и 104 в Учкуприкском районах. Программа коснулась людей с ограниченными физическими возможностями, многодетных семей и других людей в непростых жизненных ситуациях.

В Фергане жителям подарили квартиры
Жахонгир Мирзаматов
В Фергане жителям подарили квартиры

"Я благодарен нашему президенту и хокиму области за этот неоценимый новогодний подарок. Этот год один из самых счастливых в моей жизни, потому что у меня на днях родилась двойня, и я счастлив вдвойне, испытывая чувства благодарности всем тем, кто был причастен к этому событию. Моя семья встретит Новый год в благоустроенной квартире", - заявил житель села Миндонобод Азимжон Хакимов.

Ранее глава страны Шавкат Мирзиёев объявил наступающий 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития.

Теги:
квартиры, президент, Фергана



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