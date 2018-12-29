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Детский сад Wunderkinds in Kungirad принял первых воспитанников

В 2019 году в Узбекистане отремонтируют более 400 детских садов

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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На реконструкцию выделено 1,6 триллиона сумов, это на 448 миллиардов больше, чем в 2018-м.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. В следующем году в Узбекистане отремонтируют 442 детских садика, сообщает UzNews.uz.

Всего на эти цели выделен 1 триллион 654 миллиарда сумов, это на 448 миллиардов больше, чем в 2018 году.

При этом в Каракалпакстан направят 53,5 миллиона сумов, в Андижанскую область – более 136 миллионов, в Бухарскую – свыше 141 миллиона, Джизакскую – 81, Кашкадарьинскую – около 135 миллионов.

Кроме того, в следующем году планируется реконструировать 53 пустующих здания для сокращения бюджетных средств и увеличения охвата детей дошкольным образованием.

В конце декабря в Самарканде после реконструкции открыли три негосударственных детских сада и поликлинику №4, которая теперь сможет принимать вдвое больше пациентов.

Теги:
реконструкция, детский сад, Узбекистан



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