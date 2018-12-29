Погранвойска: поток пересекающих границу Узбекистана вырос вдвое в 2018 году

По данным ведомства, за прошедший год через пункты пропуска границы прошли более 40 миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. В 2018 году через пункты пропуска государственной границы Узбекистана прошло более 40 миллионов человек и 1,7 миллиона транспортных средств, сообщает uznews.uz со ссылкой на данные пресс-службы Пограничных войск Службы государственной безопасности.

Эта цифра в два раза превышает показатели предыдущего года, уточнили в ведомстве.

На границе с Кыргызстаном прошло 9,3 миллиона человек (в 2017 году этот показатель равнялся 3 миллионам человек). На границе с Казахстаном прошло 20 миллионов человек (в 2017 году - 13,8 миллиона). На границе с Туркменистаном прошло 952,6 тысячи человек (годом ранее - 574,1 тысячи человек), с Таджикистаном — 5,7 миллиона человек (1,2 миллиона человек) и с Афганистаном — 227,8 тысячи человек (115,9 тысячи человек).

Через авиационные пункты пропуска проследовало 4 миллиона человек (3,4 миллиона годом ранее).

В погранслужбе сообщили также, что в уходящем году было задержано 3707 нарушителей государственной границы, 2142 нарушителя режима границы и 1330 нарушителей порядка пребывания.

Пограничники изъяли 168 единиц различного оружия, 6159 боеприпасов и 64,7 кг наркотических средств.

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Кроме того, пресечено 1385 фактов незаконного провоза товарно-материальных ценностей на сумму 41,6 млрд сумов и иностранной валюты на 13,6 млрд в сумовом эквиваленте.