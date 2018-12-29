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Снежинка. Крупный план

Иголки или звездочки: ученые раскрыли секреты формы снежинок

CC0 / pixabay
Общество
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Один из важнейших факторов – температура воздуха, есть и много других условий.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.  Французские ученые рассказали, от чего зависит форма снежинок, сообщает портал "Моя планета".

Важнейший фактор появления хлопьев, иголочек или звездочек – температура воздуха. Дело в том, что процесс формирования снежинки начинается с того, что вода притягивается к мельчайшим твердым частицам, которые могут в диаметре составлять сотую долю миллиметра.  При этом идеальный по чистоте воздух – необязательное условие.

Вокруг микрочастицы затем формируется начальная шестигранная призма с шестью боковыми прямоугольными гранями. Далее кристаллы продолжают расти, однако их дальнейшая форма зависит от атмосферного давления, электрического поля облака, ветра, влажности, температуры.

Самые красивые снежинки – в форме звездочек с шестью лучами получаются при низкой температуре – от -12.

 

Теги:
Франция, Ученые, Снег



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