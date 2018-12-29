Как будет работать метро Ташкента в Новый год

В связи с празднованием поезда будут ходить по всем веткам до 01:00 часов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В связи с празднованием Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года поезда в метро будут ходить до 01:00 часов, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

При этом интервалы между поездами в праздничные часы составят на Чиланзарской линии 4 минуты, на Узбекистанской линии – 5 минут, на Юнусабадской линии – 6 минут.

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Напомним, что в новогодние праздники ташкентцев будут развозить автобусы, за рулем которых вместо водителей в традиционной униформе будет Корбобо – специалистов оденут в костюмы сказочных персонажей.

В начале 2019 года узбекистанцы будут с 1 по 3 января включительно, выходного день с 5-го перенесен на 3-е.