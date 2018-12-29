20:02 29 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Метро в Ташкенте

Как будет работать метро Ташкента в Новый год

© Facebook/Камиль Еникеев
Общество
Получить короткую ссылку
112 0 0

В связи с празднованием поезда будут ходить по всем веткам до 01:00 часов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В связи с празднованием Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года поезда в метро будут ходить до 01:00 часов, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

При этом интервалы между поездами в праздничные часы составят на Чиланзарской линии 4 минуты, на Узбекистанской линии – 5 минут, на Юнусабадской линии – 6 минут.

Двенадцать дней счастья
© Sputnik /
Сколько отдыхаем в 2019 году

Напомним, что в новогодние праздники ташкентцев будут развозить автобусы, за рулем которых вместо водителей в традиционной униформе будет Корбобо – специалистов оденут в костюмы сказочных персонажей.

В начале 2019 года узбекистанцы будут с 1 по 3 января включительно, выходного день с 5-го перенесен на 3-е.

Теги:
Ташкентский метрополитен, новый год, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шестнадцатилетний шахматист Узбекистана победил действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена
Узбекская шахматная сенсация и другие яркие моменты турнира в Петербурге
Новогоднее представление военного оркестра в Ташкенте
Труба зовет Новый год: военные музыканты-Корбобо поздравили ташкентцев
Двенадцать дней счастья
Сколько отдыхаем в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054