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Отремонтированный аэропорт

В 2020 году в Ташкенте заработает новый аэропорт

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Аэропорт сможет принимать и обслуживать различные воздушные суда, включая Airbus A380.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. На базе аэродрома "Ташкент-Восточный" продолжаются поэтапные строительные работы современного аэропортового комплекса гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
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В настоящее время строят взлетно-посадочные полосы. В скором времени будут возведены административное здание, трансформаторные подстанции, топливозаправочный комплекс. 

Согласно проекту, воздушная гавань будет иметь два терминала. Первый из них предназначен для встреч глав государств, официальных лиц и делегаций. Второй будет обслуживать пассажиров и представителей деловых кругов в соответствие с международными стандартами.

Также в новом воздушном комплексе организуют современный грузовой терминал. 

Проектом предусмотрено оснащение аэродрома современным светосигнальным, радиотехническим и метеорологическим оборудованием категории "III ИКАО", которое обеспечит взлет и посадку воздушных судов в сложных метеоусловиях. 

Сдача первого этапа проекта намечена на 2020 год.

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Теги:
самолет, Ташкент, аэропорт, Узбекистан



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