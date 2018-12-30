В 2020 году в Ташкенте заработает новый аэропорт

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. На базе аэродрома "Ташкент-Восточный" продолжаются поэтапные строительные работы современного аэропортового комплекса гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

© Sputnik / Евгений Биятов Захарова: аэропорт Ташкента преобразился до неузнаваемости

В настоящее время строят взлетно-посадочные полосы. В скором времени будут возведены административное здание, трансформаторные подстанции, топливозаправочный комплекс.

Согласно проекту, воздушная гавань будет иметь два терминала. Первый из них предназначен для встреч глав государств, официальных лиц и делегаций. Второй будет обслуживать пассажиров и представителей деловых кругов в соответствие с международными стандартами.

Также в новом воздушном комплексе организуют современный грузовой терминал.

Проектом предусмотрено оснащение аэродрома современным светосигнальным, радиотехническим и метеорологическим оборудованием категории "III ИКАО", которое обеспечит взлет и посадку воздушных судов в сложных метеоусловиях.

Сдача первого этапа проекта намечена на 2020 год.