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Как делают автомобили GM Uzbekistan

Асакинский автомобильный завод временно приостановит работу

© Новости Узбекистана
Общество
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Предприятие устроит себе новогодние каникулы в связи с результативной работой в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Асакинский автомобильный завод GM Uzbekistan в новом году уйдет на каникулы на 15 дней, сообщает пресс-служба АО "Узавтосаноат".

Автомобиль Chevrolet Tracker
© Sputnik / Дильшода Рахматова
GM Uzbekistan собрала первую партию автомобилей Tracker

В сообщении компании отмечается, что 29 декабря завод GM Uzbekistan в Асаке произвел 220-тысячный автомобиль, которым стал Chevrolet Nexia. Таким образом была выполнена цель - достичь к концу года объема производства отечественных автомобилей в 220 тысяч единиц.

Также впервые в истории компании был побит рекорд по ежемесячному выпуску автомобилей в декабре 2018 года - 34 117 единиц, а это более тысячи автомобилей в день. Более того, себестоимость по каждой модели была снижена на 10-16%, а расходы по импорту на 73 миллиона долларов США.

Еще Асакинский автомобильный завод GM Uzbekistan был награжден сертификатом BIQ III (Built-In Quality) - третьей степени интеграции качества в производственные процессы. 

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Теги:
Узавтосаноат, Автомобили, GM Uzbekistan, Узбекистан



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