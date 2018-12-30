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Ислам Каримов

Одну из улиц Алматы назвали в честь Ислама Каримова

Фонд Ислама Каримова
Общество
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Ранее именем Ислама Каримова назвали самую длинную улицу Ташкента.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. В казахстанском городе Алматы одну из улиц переименовали в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом передает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
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Всего депутаты маслихата Алматы согласовали переименование 185 улиц, что помогло решить проблему повторяющихся названий улиц.

Безымянные улицы и улицы-двойники доставляли множество неудобств местным жителям, например, при вызове скорой или пожарной службы, полиции. Ранее 349 улиц города имели одинаковые названия. 

В марте 2017 года улицу Узбекистанскую в Ташкенте переименовали в улицу имени Ислама Каримова. Она самая протяженная - соединяет пять районов узбекской столицы.

Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта и был похоронен на своей родине в Самарканде. 

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Теги:
Казахстан, Алматы, Узбекистан



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