Где лучше всего смотреть новогодний салют в Ташкенте

В новогоднюю ночь салют запустят в Ташкенте с трех площадок.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Администрация Ташкента назвала лучшие места, откуда можно посмотреть новогодний салют, передает пресс-служба столичного хокимията.

Запуск салюта состоится в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года, в 00:00 часов.

Наиболее удобными точками для наблюдения за салютом стали:

– площадь "Дружбы народов" с прилегающими улицами Бунёдкор и Бабура;

– участки улицы Бунедкор и Малая кольцевая автодорога в районе стадиона "Миллий";

– массив Юнусабад, кварталы 2, 4, 12, 13.

Напомним, в этом году главная елка столицы находится напротив Библиотеки имени Алишера Навои. Рядом с ней расположена сцена, где проходят новогодние концерты.