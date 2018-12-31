Ледяное лакомство: в Ташкенте открылось кафе Baskin Robbins

Теперь жители Ташкента смогут полакомиться мороженым, которое популярно во всем мире.

ТАШКЕНТ, 31 дек – Sputnik. В торгово-развлекательном центре Samarqand Darvoza в Ташкенте заработало кафе-мороженое Baskin Robbins, сообщает Podrobno.uz.

В меню заведения свыше 30 видов мороженого, среди них: натуральное сливочное, без сахара, сорбеты, шербеты, фруктовый лед. Также в кафе можно отведать фирменные десерты, молочные коктейли, кофе и выпечку.

Еще компания Baskin Robbins намерена открыть точки в ТРК Next, ТРЦ Compass и в парке Anhor Lokomotiv.

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В Узбекистан продукция поставляется из России.

Baskin Robbins – монополист рынка холодного лакомства в мире, был основан в 1945 году в калифорнийском городе Глендейле предпринимателями Бертоном Баскином и Ирвином Роббинсом. Этот формат общепита стал абсолютно новым на рынке.

В последние годы в Узбекистане появляется все больше сетей зарубежного фаст-фуда. В сентябре в Ташкенте открылся первый ресторан блюд из курицы KFC, в ближайшее время в республике откроется не менее 25 таких точек.