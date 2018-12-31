Как будет работать общественный транспорт Ташкента в Новый год

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. В новогоднюю ночь в Ташкенте автобусы, чьи маршруты пролегают возле мест гуляний, будут ходить до 1:00, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Кроме того, после праздничного салюта доехать до станций метро и других мест можно будет на специально организованных автобусах. Транспорт будет ожидать пассажиров в четырех пунктах:
- на пересечении улиц Фурката и Навои — 10 автобусов
- на пересечении улиц Караташ и Самарканд дарвоза — 10 автобусов
- на пересечении улиц Бунёдкор и Ислама Каримова — 11 автобусов
- на пересечении улиц Бабура и Урикзор — 10 автобусов
Для контроля движения автобусов на конечных станциях будут дежурить правоохранители.
Напомним, за рулем автобусов вместо водителей в традиционной униформе будут Корбобо – специалисты оденут костюмы сказочных персонажей.