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Новогодние украшения на улице Амир Темура в Ташкенте

Как будет работать общественный транспорт Ташкента в Новый год

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В ГУВД Ташкента сообщили режим работы автобусов в новогоднюю ночь и объяснили, где будут находиться остановочные пункты.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. В новогоднюю ночь в Ташкенте автобусы, чьи маршруты пролегают возле мест гуляний, будут ходить до 1:00, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Кроме того, после праздничного салюта доехать до станций метро и других мест можно будет на специально организованных автобусах. Транспорт будет ожидать пассажиров в четырех пунктах:

Для контроля движения автобусов на конечных станциях будут дежурить правоохранители.

Напомним, за рулем автобусов вместо водителей в традиционной униформе будут Корбобо – специалисты оденут костюмы сказочных персонажей.

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Теги:
автобусы, Новый год, Ташкент, Узбекистан



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