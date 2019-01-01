Инвестиции и поддержка: о чем Шавкат Мирзиёев говорил в новогоднем послании

Шавкат Мирзиёев пожелал Узбекистанцам в Новом году счастья, благополучия и процвветания. ах
"От всей души подздравляю многонациональный народ Узбекистана с Новым годом. Мира и благополучия. Дорогие соотечестввенники, благодрря вашему труду, проделана большая работа, построены новые предприятия, дороги и мосты, объекты образования, здравоохранения и спорта. Мы сделали новые шаги по укреплению дружбы с нашими соседеями. а также меры по повышению авторитета страны на международной арене. Это был год огромных перемен, он оставил яркий след в истории", - подчеркнул в своей речи президент Узбекистана.
Он напомнил, что 2019 год объявлен в стране годом инвестиций и социальной поддержки населения.
"Самая вважная задача - благоустройство страны, а также благосостояние наслеение. Мы будем и впредь поддерживать граждан, заботиться о ветеранах, женщинах и молодежи", - пообещал глава государства.
Он пожелал узбекистанцам свершения заветных планов, мира и благополучия. Кроме того Шавкат Мирзиёев поздравил партенров Узбекистана и соседние государства с праздником.
"С Новым годом, дорогие мои!", - заключил праздничное обращение президент Узбекистана.
Видеоверсию телеобращения Шавката Мирзиёева к жителям республики смотрите на нашем сайте.