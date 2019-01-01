Инвестиции и поддержка: о чем Шавкат Мирзиёев говорил в новогоднем послании

Глава государства обратился с традиционным новогодним посланием к жителям республики за пять минут до наступления Нового года. Он назвал 2018 год знаковым в истории страны и пожелал новых свершений в наступившем году.

Шавкат Мирзиёев пожелал Узбекистанцам в Новом году счастья, благополучия и процвветания. ах

"От всей души подздравляю многонациональный народ Узбекистана с Новым годом. Мира и благополучия. Дорогие соотечестввенники, благодрря вашему труду, проделана большая работа, построены новые предприятия, дороги и мосты, объекты образования, здравоохранения и спорта. Мы сделали новые шаги по укреплению дружбы с нашими соседеями. а также меры по повышению авторитета страны на международной арене. Это был год огромных перемен, он оставил яркий след в истории", - подчеркнул в своей речи президент Узбекистана.

Он напомнил, что 2019 год объявлен в стране годом инвестиций и социальной поддержки населения.

"Самая вважная задача - благоустройство страны, а также благосостояние наслеение. Мы будем и впредь поддерживать граждан, заботиться о ветеранах, женщинах и молодежи", - пообещал глава государства.

Он пожелал узбекистанцам свершения заветных планов, мира и благополучия. Кроме того Шавкат Мирзиёев поздравил партенров Узбекистана и соседние государства с праздником.

"С Новым годом, дорогие мои!", - заключил праздничное обращение президент Узбекистана.

Видеоверсию телеобращения Шавката Мирзиёева к жителям республики смотрите на нашем сайте.