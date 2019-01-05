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Патрульная машина на улицах Ташкента

Какие улицы Ташкента перекроют из-за полумарафона

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Соревнования пройдут 5 января с 15:00 до 17:00. Забег организован Академией Вооруженных Сил республики.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Сегодня в Ташкенте временно перекроют несколько центральных улиц, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. Ограничения введут из-за полумарафона, посвященного Дню защитников Родины.

В список улиц, которые планируется частично перекрыть для движения транспорта в период с 15:00 до 17:00, включены:

  • Малая кольцевая автомобильная дорога – от ул. Асакинской до ул. Махтумкули;
  • ул. Махтумкули – от Ташкентской медицинской академии до ул. Мирзо Улугбек;
  • ул. Мирзо Улугбек – от ул. Махтумкули до ул. Паркент;
  • ул. Паркент – от ул. Мирзо Улугбек до проспекта Мустакиллик.

Водителям следует заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

В Ташкенте ограничат движение транспорта из-за полумарафона
Пресс-служба хокимията Ташкента
В Ташкенте ограничат движение транспорта из-за полумарафона
Теги:
праздник, транспорт, Ташкент



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