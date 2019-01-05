Какие улицы Ташкента перекроют из-за полумарафона

Соревнования пройдут 5 января с 15:00 до 17:00. Забег организован Академией Вооруженных Сил республики.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Сегодня в Ташкенте временно перекроют несколько центральных улиц, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. Ограничения введут из-за полумарафона, посвященного Дню защитников Родины.

В список улиц, которые планируется частично перекрыть для движения транспорта в период с 15:00 до 17:00, включены:

Малая кольцевая автомобильная дорога – от ул. Асакинской до ул. Махтумкули;

ул. Махтумкули – от Ташкентской медицинской академии до ул. Мирзо Улугбек;

ул. Мирзо Улугбек – от ул. Махтумкули до ул. Паркент;

ул. Паркент – от ул. Мирзо Улугбек до проспекта Мустакиллик.

Водителям следует заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.