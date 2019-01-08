Ташкент накрыло дождями и туманами

Во вторник температура от 5 до 7 градусов выше нуля, ветер порывистый – 7-12 метров в секунду.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Ташкент ожидают проливные дожди в ближайшие три дня, на дорогах туман, ветер порывистый, сообщает Гидрометцентр Узбекистана.

Во вторник утром и днем температура поднимется от 5 до 7 градусов выше нуля, ночью – до +2. Ветер – 7-12 метров в секунду, к вечеру стихнет.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасности лавин с 8 по 10 января в горных районах республики, также там ожидаются переменная облачность, снег, местами сильный. Возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Новый год узбекистанцы встречали в сухую и умеренно теплую погоду, 1 января по республике местами прошли осадки в виде дождя. Ночная температура в праздничные дни составляла около нуля градусов, днем – в пределах 6-9 градусов тепла.