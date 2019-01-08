В Туркменистане выпустят словарь пословиц о земледелии

Поручение собрать крылатые фразы в одну книгу президент Гурбангулы Бердымухамедов дал на видеоселекторном совещании.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию аграрного сектора экономики, сообщает издание "Туркменистан сегодня".

"Эти высказывания должны отражать труд земледельцев, бережное отношение к земле и воде, особенности выращивания сельхозкультур, опыт земледелия далекого прошлого", - уточняется в сообщении.

В издание также включат термины, которые сегодня часто используются в агропромышленном производстве.

Кроме того, глава государства провел ряд кадровых назначений – снял с должности хякимов нескольких областей и назначил других руководителей. Участники совещания обсудили задачи реализации реформ в агрокультурной сфере – уход за зерновыми, подготовку земель и техники.