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Скульптура народного героя Туркменистана у монумента Независимости Туркменистана в Ашхабаде

В Туркменистане выпустят словарь пословиц о земледелии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Поручение собрать крылатые фразы в одну книгу президент Гурбангулы Бердымухамедов дал на видеоселекторном совещании.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию аграрного сектора экономики, сообщает издание "Туркменистан сегодня".

"Эти высказывания должны отражать труд земледельцев, бережное отношение к земле и воде, особенности выращивания сельхозкультур, опыт земледелия далекого прошлого", - уточняется в сообщении.

В издание также включат термины, которые сегодня часто используются в агропромышленном производстве.

Кроме того, глава государства провел ряд кадровых назначений – снял с должности хякимов нескольких областей и назначил других руководителей. Участники совещания обсудили задачи реализации реформ в агрокультурной сфере – уход за зерновыми, подготовку земель и техники.

Теги:
земледелие, Культура, Туркменистан



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