ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Ташкенте откроется филиал индийского университета Амити. Об этом сообщает UzDaily.uz.

Sputnik / Виталий Аньков Есть ли перемены в узбекском образовании

По данным СМИ, новый вуз будет готовить специалистов сферы информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработчиков программного обеспечения и специалистов по управлению информационными системами и компьютерными сетями.

Напомним, в 2018 году в республике появились филиалы Московского института стали и сплавов, а также южнокорейского Пучона.

В течение следующих лет в стране откроются также филиалы ВГИКа, МГИМО, Российского госуниверситета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.