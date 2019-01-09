16:03 09 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Студенты во время вступительных экзаменов

В Ташкенте откроется филиал индийского университета

© Х. Пайдоев / Народное слово
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0

Открытие нового вуза запланировано на 2019-2020 годы.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Ташкенте откроется филиал индийского университета Амити. Об этом сообщает UzDaily.uz.

Студенты в аудитории
Sputnik / Виталий Аньков
Есть ли перемены в узбекском образовании

По данным СМИ, новый вуз будет готовить специалистов сферы информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработчиков программного обеспечения и специалистов по управлению информационными системами и компьютерными сетями.

Напомним, в 2018 году в республике появились филиалы Московского института стали и сплавов, а также южнокорейского Пучона.

В течение следующих лет в стране откроются также филиалы ВГИКа, МГИМО, Российского госуниверситета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Теги:
вуз, Образование, студенты, Узбекистан, Индия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фигура из снега, сделанная мастерами на XIX Сибирском фестивале снежной скульптуры в Первомайском сквере Новосибирска
Трамп, Йети и другие снежные скульптуры со всего мира
Реинкарнация Майкла Джексона в строителя
Китайский Майкл Джексон покорил интернет
Расписание матчей Кубка Азии-2019
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054