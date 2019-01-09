Немецкие эксперты помогут улучшить "Узбекистон темир йуллари"

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Специалисты немецкой компании Deutsche Bahn помогут в модернизации АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как заявил зампредседателя Госкоминвестиций Лазиза Кудратов, сейчас Узбекистан ведет переговоры с этим крупным грузоперевозчиком в железнодорожной сфере.

"Это немецкая компания, принадлежащая правительству. Мы сейчас договариваемся о привлечении их экспертов и консультантов для развития стратегии дальнейшей деятельности "Узбекистон темир йуллари", – отметил Кудратов в ходе заседания Международного пресс-клуба.

Благодаря таким мерам Узбекистан намерен повысить эффективность работы местных железных дорог.