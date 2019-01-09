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Электропоезд Узбекских железнқх дорог

Немецкие эксперты помогут улучшить "Узбекистон темир йуллари"

© Ўзбекистон темир йўллари
Общество
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Германия поможет реформировать железнодорожную отрасль Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Специалисты немецкой компании Deutsche Bahn помогут в модернизации АО "Узбекистон темир йуллари". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как заявил зампредседателя Госкоминвестиций Лазиза Кудратов, сейчас Узбекистан ведет переговоры с этим крупным грузоперевозчиком в железнодорожной сфере.

"Это немецкая компания, принадлежащая правительству. Мы сейчас договариваемся о привлечении их экспертов и консультантов для развития стратегии дальнейшей деятельности "Узбекистон темир йуллари", – отметил Кудратов в ходе заседания Международного пресс-клуба.

Благодаря таким мерам Узбекистан намерен повысить эффективность работы местных железных дорог.

Теги:
Железная дорога, Узбекистон темир йуллари, Узбекистан, Германия



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