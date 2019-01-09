Стало известно, как подготовят Самарканд к саммиту ШОС в 2022 году

В городе появятся новые объекты инфраструктуры и гостиницы. Власти намерены реконструировать Самарканд, так как он впервые примет столь масштабный международный саммит.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Самарканде в 2022 году пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с этим в городе готовят всю необходимую инфраструктуру, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как рассказал первый заместитель председателя Госкоминвестиций Лазиз Кудратов в рамках Международного пресс-клуба, принята большая программа реконструкции Самарканда.

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"Порядка 20 президентов и руководителей примут участие в этом мероприятии (в саммите ШОС – прим. ред). Все это требует строительства новых объектов инфраструктуры и гостиниц", – сказал он.

Саммит ШОС пройдет в Узбекистане в четвертый раз, однако в Самарканде он состоится впервые. Ранее саммит проходил в Ташкенте в 2004, 2010 и 2016 годах.

Разработкой концепции генерального плана Самарканда в рамках размещения объектов саммита и туристической зоны Samarkand City занимается китайская архитектурно-проектная компания China Construction Engineering Design Group Corporation Ltd.