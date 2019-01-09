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Фаза лунного затмения

Когда в 2019 году можно полюбоваться на "Кровавую Луну"

© Sputnik / Андрей Попов, STR
Общество
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Наступивший год обещает быть богатым на астрономические события – земляне увидят Суперлуние, метеоритные вспышки Майских Акваридов, солнечное затмение.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Полнолуние и Полное Лунное затмение произойдет 21 января 2019 года. Диск Луны полностью уйдет в тень от Земли в 08.12 по московскому времени.

Из-за яркого красновато-оранжевого цвета, который естественный спутник приобретает, когда проходит сквозь земную тень, его называют "Кровавой Луной".

© Sputnik / Нина Зотина
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Для наблюдений могут понадобиться телескопы и бинокли, но при удачной погоде рассмотреть Луну можно будет и без специальной оптики.

Астрономы сообщают, что полное лунное затмение станет последним до 2021 года.

Кроме этого 22 января состоится "встреча" Юпитера с Венерой. До рассвета планеты "соприкоснутся" на небе. Следующее такого рода явление произойдет 24 ноября.

Следующее Суперлуние появится 19 февраля и 21 марта. 

В первых числах мая земляне смогут увидеть метеоритные вспышки Майских Акваридов.

Солнечное затмение произойдет 2 июля. Однако это редкое явление смогут наблюдать только в Чили, Аргентине или на юге Тихого океана. Последнее в 2019 событие будет кольцеобразным, которое намечается на 26 декабрь. Луна закроет центр Солнца, образуя светящееся кольцо.




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