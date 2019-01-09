На перевале Камчик возможно ухудшение погоды

МЧС Узбекистана опровергло сообщения о пробках на дороге через перевал, но призывает водителей быть внимательнее и сохранять бдительность.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В районе перевала "Камчик" 10 января ожидается ухудшение погоды, сообщает МЧС Узбекистана.

"По информации службы "Узгидромет" 10 января ожидается понижение температуры, возможен туман и снег, местами ветер может усилиться до 15-20 м/с., температура воздуха составит -5 градусов", - говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, сведения о якобы возникших 8 января пробках на автодороге перевала "Камчик", которые появились в некоторых СМИ, оказались необоснованными.

"Изучив состояние на автодороге А-373 "Ташкент-Ош" сообщаем, что 8 января сего года температура на перевале "Камчик" составляла -4 градуса, наблюдался снег но никакие пробки и сгустки снега не возникали, стабильное двустороннее движение", - добавили в ведомстве.

Водителям рекомендовано перед выездом произвести техосмотр транспорта и использовать сезонные шины, а также соблюдать правила дорожного движения, соблюдая бдительность.