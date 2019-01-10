Ученые назвали привычки, которые помогут похудеть при сидячем образе жизни

Ожирение зачастую называют болезнью века. Это и понятно – ведь современный человек большую часть дня проводит, сидя за компьютером в офисе. Остается побороть свою лень и заняться похудением при малоподвижном образе жизни без диет и спорта прямо на работе.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Известный американский диетолог Ребекка Скричтфилд утверждает, что человек может оставаться стройным, даже ежедневно просиживая часы напролет у компьютера в офисе, пишет HealthyStyle.

По словам специалиста, существует несколько полезных привычек, используя которые можно заставить тело становиться стройнее.

© Sputnik / Владимир Астапкович Как похудеть на рабочем месте – советы ученых

Врач рекомендовала придерживаться здоровых принципов питания. Людям, которые мало двигаются и не тратят калории на физическую деятельность, стоит отказаться от употребления продуктов, насыщенных "быстрыми" углеводами — выпечки и сладостей.

Предпочтение стоит отдать нежирному мясу, яйцам, творогу, кисломолочным изделиям, а также продуктам с высоким уровнем клетчатки - орехам, овощам, кисло-сладким фруктам, зелени. Необходимо также пить много воды.

При сидячей работе нужно разминаться. Скричтфилд подчеркивает, что для поддержания отличной формы следует хотя бы 30 минут в день уделить физической активности.

