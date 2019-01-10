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В Ташкенте массовый забег

В честь Дня защитников Родины в Ташкенте устроят забег

Пресс-служба хокимията города Ташкента
Общество
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К забегу допустят спортсменов от 14 лет и любителей бега от 18 лет.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В честь Дня защитников Родины в Ташкенте состоится забег 13 января, сообщает Afisha.uz.

Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте
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Участникам соревнований необходимо будет пробежать 10-километровую трассу. Бегуны будут стартовать от площади перед музеем Вооруженных Сил Узбекистана и финишировать на площади "Дружба народов".

Маршрут проходит по массиву "Дархан" и площади "Амир Темур", далее вдоль площади "Мустакиллик" и Академии государственного управления.

В забеге будут участвовать спортивные команды областей Узбекистана, Республики Каракалпакстан и Ташкента, а также команд других министерств, ведомств и организаций.

Теги:
забег, Ташкент, Узбекистан



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