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Пожилые женщины в парке

Исследование: как общение продлевает жизнь

© Foto: baltnews.lv
Общество
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Специалисты четыре года наблюдали за жизнью более семи тысяч человек старше 50 лет.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Сотрудники Университетского колледжа Лондона выяснили, что частые встречи с друзьями и любимыми родственниками замедляют процесс старения и продлевают жизнь. Статья представлена в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Такой вывод позволило сделать наблюдение за семью тысячами человек, длившееся четыре года. Все "подопытные" были старше 50 лет. Здоровье тех, кто уделял внимание близким, оказалось крепче.

Модель нуклеиновой кислоты
© Sputnik / С. Соловьев
Ученые: "лишняя" хромосома может продлевать жизнь
Более 70% пожилых людей с хорошим самочувствием минимум раз в неделю виделись с друзьями, ходили в музеи, театры, спортзалы, религиозные учреждения, уделяли время общественной работе.

По мнению ученых, люди, ведущие в преклонном возрасте активную жизнь, чувствуют ее значимость, проводят дни осознанно.

Ранее исследователи рассказали, какие виды упражнений укорачивают и продлевают жизнь. Оказалось, что на здоровье лучше всего влияют аэробные нагрузки.

Теги:
пенсионер, общение, Ученые



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