Какие сферы узбекистанцы назвали самыми развитыми

По данным Центра стратегии развития, более 80% высоко оценили развитие туризма и еще 73% - изменения в инвестиционном климате.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Центр стратегии развития Узбекистана опросил 9,4 тысячи человек на тему позитивных изменений в прошлом году, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Среди респондентов – 4,1% (391 человек) из Каракалпакстана, 7,7% (731) из Андижанской области, 5,4% (506) из Бухарской области, 1,5% (141) - из Джизакской. Также в опросе приняли участие жители Кашкадарьинской, Навойиской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской областей.

Выше всего узбекистанцы оценили развитие туризма – этот пункт отметили 80,4% опрошенных, то есть 7,5 тысячи человек. За ним идет улучшение инвестиционного климата – 73,8% (6,9 тысячи человек), а также развитие банковского и финансового сектора, развитие территорий, совершенствование системы налогообложения и развитие сельского хозяйства.