Управление ООН по наркотикам считает Узбекистан важным партнером

Посол Узбекистана в Австрии Шерзод Асадов вручил верительные грамоты заместителю генсекретаря ООН, исполнительному директору Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Юрию Федотову.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Управление ООН по наркотикам и преступности считает Узбекистан важным партнером и позитивно оценивает происходящие в стране перемены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики по итогам встречи посла Узбекистана Шерзода Асадова и исполнительного директора УНП ООН Юрия Федотова.

"Стороны подчеркнули заинтересованность в продолжении совместной эффективной работы по сокращению потребления и торговли наркотиками, борьбе с организованной преступностью и международным терроризмом", — рассказали в пресс-службе.

Собеседники отметили, что Узбекистан активно способствует обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане, развитию торгово-экономических возможностей этой страны.

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Напомним, в апреле состоится 11-я встреча государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии. Ожидается, что мероприятие позволит странам дальше развивать диалог.

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