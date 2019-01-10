В Узбекистане меняют статус  Национальной телерадиокомпании

Проект постановления президента должен быть подготовлен до 1 марта, ответственными назначены кабинет министров и администрация главы государства.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане намерены пересмотреть статус Национальной телерадиокомпании (НТРК) страны, сообщается в госпрограмме на 2019 год.

До 1 марта будет подготовлен проект постановления президента, ответственность возложена на кабинет министров и администрацию Шавката Мирзиёева.

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Власти планируют внедрить рыночные механизмы в управление каналом, создать в этой сфере здоровую конкурентную среду.

Сегодня в состав НТРК входят свыше 12 общенациональных каналов различной тематики, в сентябре 2018 года компания впервые в Узбекистане запустила вещание в формате высокой четкости 4K, а в ноябре – передачи формата "магазин на диване".

В ближайшее время появится еще один новый канал – "История Узбекистана". Несмотря на это, среди зрителей самыми популярными остаются частные телеканалы и российское ТВ.