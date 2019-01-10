Хорошие новости: вредная еда выгодно оттеняет полезную

Американские ученые из университета Дьюка провели эксперимент – они поделили участников на две группы и предложили выбрать пищу из двух разных меню.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Согласно последним исследованиям американских ученых из Дюкского университета, люди чаще выбирают полезную еду в окружении вредной – гамбургеров, жареной картошки или пиццы, сообщает N+1.

Они это выяснили, когда провели эксперимент – поделили участников на две группы и предложили выбрать пищу из двух разных меню. В одном из них здоровую еду вынесли на отдельную страницу, в другом – полезные блюда поместили рядом с вредными.

© Sputnik / Григорий Сысоев Исследование: чем рискуют любители газированных напитков

В результате испытуемые из первой группы не интересовались здоровой едой, а из второй – регулярно ее заказывали.

Это открытие ученые советуют использовать владельцам магазинов и ресторанов при размещении товара.

В конце декабря стало известно, чем рискуют любители газированных напитков – в первую очередь ожирением из-за большого содержания сахара.