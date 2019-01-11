В Самарканде установят памятник Конфуцию

Скульптуру специально изготовили в Китае и привезли в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Самарканде установят памятник китайскому философу Конфуцию. Об этом сообщает "Народное слово".

Монумент уже находится в парке Конфуция, где завершаются строительные работы. В скором времени памятник смогут увидеть жители и гости города.

За скульптурой находится художественное панно с историческими сюжетами, выполненное самаркандскими живописцами.

В парке уже установлены символические ворота в мир философии мыслителя Конфуция. По периметру парка расположены классические китайские беседки с черепичной кровлей.

Р. Абдульманов / Народное слово Символические ворота в мир философии мыслителя Конфуция в парке в Самарканде

Из Китая в Самарканд также привезены огромные цветочные вазы на ножках и осветительные торшеры.

Сейчас строители заканчивают монтаж брусчатки и мостов через небольшие каналы.