Джизакскую область сделают передовым регионом

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. В Джизакской области с 1 марта 2019 года запустят пилотный проект "Илгор худуд", в рамках которого внедрят новую схему управления регионом.

Как сообщается в указе Шавката Мирзиёева, в Джизакской области займутся совершенствованием нормативно-правовой базы. Кроме того, эксперты определят методы ускоренного развития региона.

Также специалисты установят целевые показатели для региональных органов государственного управления.

Еще в Джизакской области будут приняты меры по улучшению условий жизни и увеличению доходов населения, а также в регионе будет создано производство востребованных товаров по принципу "Одно село – один продукт".