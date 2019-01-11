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Мемориальный комплекс Хамида Алимджана и Зульфии в Джизаке

Джизакскую область сделают передовым регионом

© Правительственный портал Республики Узбекистан
Общество
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Власти намерены улучшить инвестиционный климат региона и увеличить доходы населения.

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. В Джизакской области с 1 марта 2019 года запустят пилотный проект "Илгор худуд", в рамках которого внедрят новую схему управления регионом.

Как сообщается в указе Шавката Мирзиёева, в Джизакской области займутся совершенствованием нормативно-правовой базы. Кроме того, эксперты определят методы ускоренного развития региона.

Также специалисты установят целевые показатели для региональных органов государственного управления.

Еще в Джизакской области будут приняты меры по улучшению условий жизни и увеличению доходов населения, а также в регионе будет создано производство востребованных товаров по принципу "Одно село – один продукт".

Теги:
Джизакская область, Узбекистан



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