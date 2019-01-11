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Паспорт гражданина Узбекистана

В Узбекистане отменили штрафы за неполучение паспорта до 18 лет

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Соответствующие дополнения к Кодексу об административной ответственности в январе подписал президент Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Граждан Узбекистана до 18 лет больше не будут привлекать к административной ответственности за несвоевременное получение паспорта по достижении 16 лет, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Такие дополнения президент Шавкат Мирзиёев внес в Кодекс об административной ответственности 9 января 2019 года.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
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Ранее за отсутствие паспорта девушек и юношей в Узбекистане могли привлечь к ответственности – присудить штраф до пяти минимальных размеров заработной платы. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в 5 МРЗП.

Паспорт – это основной документ, удостоверяющий гражданство Республики Узбекистан и личность его владельца, он обеспечивает определенные гарантии и защиту государства. Этот документ выдается сроком на 10 лет, получить его можно в пункте сбора по месту постоянной прописки или консульского учета.

Теги:
закон, Узбекистан, паспорт



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